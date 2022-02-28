Байден снова созывает партнеров обсудить ситуацию в Украине

Это будут третьи переговоры, инициированные президентом США

Байден вместе с другими лидерами обсудит ситуацию вокруг Украины/Фото: REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Yves Herman, коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 28 февраля, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ.

Звонок состоится в 18:15 по Киеву.

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В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен и его коллеги по G7 "подчеркнули" "единый ответ на вторжение России" в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Премьер-министр Канады подтверждает, что состоятся переговоры, инициированные Байденом. В них примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского союза и НАТО.

Евросоюз ввел санкции против Центробанка РФ

Европейский Союз ввел санкции против Центрального банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами. Российский рынок уже отреагировал на ограничения – рубль катится вниз. Агентство Bloomberg сообщает о новом историческом максимуме курса – 113,5 рублей за доллар за первые минуты торгов.