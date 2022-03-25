Байден сравнил ситуацию в Мариуполе с фильмом ужасов

Американский президент выразил сожаление по поводу того, что не может посетить Украину и увидеть своими глазами, что там происходит

Байден прокомментировал ситуацию в Мариуполе. Коллаж "Сегодня

В Украине 10 млн человек вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, сотни тысяч людей отрезаны от помощи.

Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече в польском Жешуве с представителями международных неправительственных организаций, которые помогают украинским беженцам.

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"Я видел эти катастрофы, детей, младенцев, матерей. Не нужно понимать их язык, а достаточно посмотреть им глубоко в глаза, эта боль, которая есть в их глазах... Нет ничего хуже для родителей, чем страдание детей", – заявил Байден.

По его словам, сотни тысяч людей отрезаны от помощи, как в Мариуполе.

"Это невозможно представить, мы видели разве что в фильмах ужасов", - добавил американский президент.

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Глава Овального кабинета считает, что необходимо увеличивать усилия и координировать помощь с правительством Украины, поскольку в Киеве лучше знают, что нужно стране. Байден также выразил сожаление по поводу того, что не может посетить Украину и увидеть своими глазами, что там происходит. По словам президента США, ему "не разрешают это сделать".

Роль Байдена