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Советники Байдена и Меркель обсудили риски "Северного потока – 2" для Украины и ЕС

3 июня, 03:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Представители США и Германии также говорили о кибербезопасности и приоритетах внешней политики в отношении Украины, России, Ирана и Западных Балкан

Россияне стремятся достроить "Северный поток - 2"

Россияне стремятся достроить "Северный поток - 2" / Фото: Reuters

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Хеккер 2 июня обсудили риски, которые газопровод "Северный поток – 2" представляет для Украины и Европы.

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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Эксперты обоих правительств обсудили газопровод "Северный поток – 2", в том числе обеспокоенность США по поводу рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", – говорится в сообщении.

Советники Джо Байдена и Ангелы Меркель также говорили о предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО, важности обеспечения энергетического будущего Европы и коллективных усилиях по распространению вакцин против COVID-19, координации в области кибербезопасности и приоритетах внешней политики в отношении Украины, России, Ирана и Западных Балкан.

Ране стало известно, что высокопоставленная команда немецких переговорщиков едет Вашингтон для обсуждения перспектив газопровода "Северный поток– 2".

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал сенаторов США Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи, которые посетили Украину, не допустить снятия санкций со строительства "Северного потока – 2".

Все, что происходило в стране и мире 2 июня, – смотрите в нашем выпуске.

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