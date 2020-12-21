"Бензоколонка, притворяющаяся страной": сенатор в США жестко "прошелся" по России
21 декабря, 15:53
Стас Кожемякин
Экс-кандидат в президенты США Митт Ромни оценил угрозу Штатам со стороны РФ
Россия не представляет для США такой угрозы, как Китай, а все нападения РФ на окружающие ее страны являются лишь способом отвлечь внимание от проблем внутри самой страны.
Об этом в эфире
CNN заявил сенатор-республиканец и экс-кандидат в президенты США Митт Ромни.
По его словам, победивший на выборах президента США демократ Джо Байден является "трезвомыслящим и умным человеком", который сумеет надлежащим образом оценить угрозу со стороны Кремля.
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"Я полагаю, он признает Китай более значительной угрозой для Америки в долгосрочной перспективе. Россия — это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил Джон Маккейн. У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих", — сказал Ромни.
Политик также добавил, что Поднебесная становится все сильнее и представляет собой более серьезную угрозу процветанию США.
Напомним, что по информации СМИ
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