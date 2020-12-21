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"Бензоколонка, притворяющаяся страной": сенатор в США жестко "прошелся" по России

21 декабря, 15:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Экс-кандидат в президенты США Митт Ромни оценил угрозу Штатам со стороны РФ

Россия не представляет для США такой угрозы, как Китай, а все нападения РФ на окружающие ее страны являются лишь способом отвлечь внимание от проблем внутри самой страны.

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Об этом в эфире CNN заявил сенатор-республиканец и экс-кандидат в президенты США Митт Ромни.

По его словам, победивший на выборах президента США демократ Джо Байден является "трезвомыслящим и умным человеком", который сумеет надлежащим образом оценить угрозу со стороны Кремля.

Читайте также: Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина

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