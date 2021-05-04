Билл и Мелинда Гейтс подали на развод: что произошло

Пара гордится тем, что вырастила троих невероятных детей и создала благотворительный фонд, который помогает людям во всем мире

Основатель Microsoft Билл Гейтс разводится со своей супругой Мелиндой после 27 лет брака, поскольку они "больше не верят, что могут расти вместе как пара".

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Соответствующее объявление от чет Гейтсов появилось на их страницах в Twitter.

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак", – говорится в заявлении.

Пара отмечает, что им удалось вырастить троих невероятных детей и создать благотворительный фонд (Bill & Melinda Gates Foundation), который помогает людям во всем мире, и они намерены продолжать совместную работу в нем.

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Билл и Мелинда познакомились в конце 1980-х, когда женщина пришла работать в компанию Гейтса Microsoft.

Фондом Билла и Мелинды Гейтс чета управляет совместно. В частности организация потратила миллиарды на борьбу с инфекционными заболеваниями и вакцинацию детей.

Билл Гейтс – четвертый в списке самых богатых людей мира Forbes.

Напомним, в 2020 году Маккензи Скотт, бывшая жена миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, стала самой богатой женщиной в мире с состоянием в 68 миллиардов долларов по индексу миллиардеров Bloomberg.