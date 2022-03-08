Битва твиттов: Госдеп потребовал, чтобы Лавров прекратил врать

Посольство РФ выдало очередной бред о цели вторжения в Украину

Еще немного и Лавров будет послан вслед за "русским кораблем" / Коллаж "Сегодня"

Постоянное вранье, которое исходит от всех руководителей России, начинает сильно раздражать Вашингтон. Настолько, что спикер Государственного департамента США Нед Прайс уже в открытую потребовал от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прекратить врать.

Битва твиттов

Утром Прайс написал твитт, адресованный Лаврову.

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"Это наглая ложь. Спецоперация России разжигает войну в Украине. Украина не хочет войны. #Останови Ложь", – написал представитель Госдепа.

Такой была реакция Прайса на ранее появившийся твитт от имени Лаврова на странице посольства России в Великобритании.

"Цель специальной военной операции России — остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины или начаться оттуда", – сообщило посольство.

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Бредни Кремля