Битва твіттів: Держдеп зажадав, щоб Лавров припинив брехати

Посольство РФ видало чергову маячню про мету вторгнення в Україну

Ще трохи і Лавров буде посланий слідом за "російським кораблем" / Колаж "Сьогодні"

Постійна брехня, яка походить від усіх керівників Росії, починає сильно дратувати Вашингтон. Настільки, що спікер Державного департаменту США Нед Прайс вже відкрито зажадав від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова припинити брехати.

Битва твіттів

Вранці Прайс написав твітт, адресований Лаврову.

Реклама

"Це нагла брехня. Спецоперація Росії розпалює війну в Україні. Україна не хоче війни. #Зупини Брехню" , – написав представник Держдепу.

Такою була реакція Прайса на твітт від імені Лаврова, який раніше з'явився на сторінці посольства Росії у Великобританії.

"Мета спеціальної військової операції Росії – зупинити будь-яку війну, яка може розпочатися на території України або розпочатися звідти", – повідомило посольство.

Реклама

Бредні Кремля