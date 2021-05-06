Українська
$ 27,73
33,28
  1. Мировые новости
  2. США

Блинкен и Нуланд прибыли в Украину

6 мая, 00:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Самолет из Соединенных Штатов приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи, кортеж направился в сторону Киева

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд прибыли в Украину. Их самолет несколько минут назад приземлился в аэропорту "Борисполь".

Реклама

Об этом сообщает "Украина 24".

Перед прилетом пресс-служба Госдепа США распространила заявление под названием "США и Украина: стратегические партнеры". Согласно ему, Блинкен посещает нашу страну, "чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России".

В тренде
Не прошло и года. ВОЗ признала, что коронавирус передается воздушно-капельным путем

Напомним, в ходе визита в Украину госсекретарь США намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями украинского гражданского общества.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Билл и Мелинда Гейтс подали на развод: что произошло
Билл и Мелинда Гейтс подали на развод: что произошлоСША
США раскусили Путина – названа главная цель России насчет Украины
США раскусили Путина – названа главная цель России насчет УкраиныВласть
Громкие перестановки в
Громкие перестановки в "Нафтогазе": реакция мира и финансовых структур (обновлено)Экономика
Прогресс под угрозой: в США возмущены увольнением главы
Прогресс под угрозой: в США возмущены увольнением главы "Нафтогаза"США
Не только Путин и Россия – эксперт назвал вторую опасность для Украины
Не только Путин и Россия – эксперт назвал вторую опасность для УкраиныСША
Байден определился с датой встречи с Путиным (видео)
Байден определился с датой встречи с Путиным (видео)США

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять