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Блінкен і Нуланд прибули в Україну (фото, відео)

6 травня, 01:50

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Літак зі Сполучених Штатів приземлився в аеропорту "Бориспіль" близько опівночі, кортеж попрямував у бік Києва

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і його заступник Вікторія Нуланд прибули в Україну. Їхній літак кілька хвилин тому приземлився в аеропорту "Бориспіль".

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Про це повідомляє "Україна 24".

/ Фото: REUTERS

По прильоту глава Держдепу заявив у Twitter, що його візит до Києва – це важлива можливість обговорити агресію Росії і реформи в Україні.

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"Приземлився в Києві, оскільки ми прагнемо зміцнити українсько-американське співробітництво. Це буде важлива можливість обговорити триваючу агресію Росії та наголосити на необхідності збереження темпів реформ і зосередження уваги на них з нашими українськими партнерами", - написав Блінкен.

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Перед прильотом прес-служба Держдепу США поширила заяву під назвою "США і Україна: стратегічні партнери". Згідно з нею, Блінкен відвідує нашу країну, "щоб підкреслити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії".

Кортеж держсекретаря США Ентоні Блінкена виїхав з військового аеродрому в Борисполі під Києвом і вже в'їхав до Києва. Автомобілі поліції перекривають всі смуги, щоб ніхто не обганяв кортеж, передає PavlovskyNews.

На самому в'їзді в столицю поліція відсікла звичайні автомобілі від кортежу, який попрямував в бік центру Києва.

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Нагадаємо, під час візиту в Україну держсекретар США має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигаль, головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою і представниками українського громадянського суспільства.

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