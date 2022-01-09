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Блинкен: "Пистолет у головы Украины" – повод для укрепления НАТО на востоке

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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9 января, 23:03
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Белый дом знает, что в любой момент Кремль может увеличить войска на нашей границе
Блинкен не уверен, что есть о чем разговаривать с РФ, когда она нацелила танки на Украину / Коллаж "Сегодня"
Блинкен не уверен, что есть о чем разговаривать с РФ, когда она нацелила танки на Украину / Коллаж "Сегодня"

В Белом доме не считают, что Россия снизила градус напряжения на границах Украины, а значит рано пока говорить о каких-либо уступках Кремлю во время предстоящих переговоров по предоставлению ей каких-либо гарантий безопасности.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABCnews.

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Мнение

"Было бы очень трудно достичь реального прогресса, пока продолжается эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины со 100 000 военнослужащими у ее границ. Если мы наблюдаем деэскалацию, если мы наблюдаем снижение напряженности, это та среда, в которой мы можем добиться реального прогресса и, опять же, решить проблемы с разумными опасениями с обеих сторон", — сказал Блинкен.

Он добавил, что Россия может в короткие сроки удвоить количество военных на украинской границе. В таких условиях, уточнил дипломат, ожидать прорыва на переговорах вряд ли стоит.

А вот агрессия против Украины может быть толчком для укрепления позиций НАТО в регионе.

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"Наоборот, если Россия совершит новую агрессию против Украины, я считаю вполне справедливой перспективу, что НАТО укрепит свои позиции на своем восточном фланге, в странах, граничащих с Россией", – отметил представитель Белого дома.

Ситуация

  • За несколько часов до начала в Женеве (Швейцария) первого раунда переговоров между США и РФ о предоставлении России гарантий безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает никаких прорывов на этом направлении.
  • Утром 9 января заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль может ограничиться лишь одной встречей с США о гарантиях безопасности, если Штаты откажутся выслушивать аргументы России.
  • На 12 января запланированы переговоры России и НАТО. А более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и европейских стран назначена на 13 января.
  • Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель написал, что обсуждение требований России о "гарантиях безопасности" во время заседания Совета НАТО – Россия не предусматривает их одобрения.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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