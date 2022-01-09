Блинкен: "Пистолет у головы Украины" – повод для укрепления НАТО на востоке

Белый дом знает, что в любой момент Кремль может увеличить войска на нашей границе

Блинкен не уверен, что есть о чем разговаривать с РФ, когда она нацелила танки на Украину / Коллаж "Сегодня"

В Белом доме не считают, что Россия снизила градус напряжения на границах Украины, а значит рано пока говорить о каких-либо уступках Кремлю во время предстоящих переговоров по предоставлению ей каких-либо гарантий безопасности.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABCnews.

Реклама

Мнение

"Было бы очень трудно достичь реального прогресса, пока продолжается эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины со 100 000 военнослужащими у ее границ. Если мы наблюдаем деэскалацию, если мы наблюдаем снижение напряженности, это та среда, в которой мы можем добиться реального прогресса и, опять же, решить проблемы с разумными опасениями с обеих сторон", — сказал Блинкен.

Он добавил, что Россия может в короткие сроки удвоить количество военных на украинской границе. В таких условиях, уточнил дипломат, ожидать прорыва на переговорах вряд ли стоит.

А вот агрессия против Украины может быть толчком для укрепления позиций НАТО в регионе.

Реклама

"Наоборот, если Россия совершит новую агрессию против Украины, я считаю вполне справедливой перспективу, что НАТО укрепит свои позиции на своем восточном фланге, в странах, граничащих с Россией", – отметил представитель Белого дома.

Ситуация