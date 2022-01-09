Блінкен: "Пістолет у голови України" – привід для зміцнення НАТО на сході

У Білому домі не вважають, що Росія знизила градус напруги на кордонах України, а значить рано поки що говорити про будь-які поступки Кремлю під час майбутніх переговорів щодо надання їй будь-яких гарантій безпеки.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу ABCnews.
Думка
"Було б дуже важко досягти реального прогресу, доки триває ескалація, коли Росія приставила пістолет до голови України зі 100 000 військовослужбовцями біля її кордонів. Якщо ми спостерігаємо деескалацію, якщо ми спостерігаємо зниження напруженості, це те середовище, в якому ми можемо досягти реального прогресу і, знову ж таки, вирішити проблеми з розумними побоюваннями з обох боків", – сказав Блінкен.
Далі по темі
Він додав, що Росія може за короткий термін подвоїти кількість військових на українському кордоні. За таких умов, уточнив дипломат, очікувати на прорив на переговорах навряд чи варто.
А ось агресія проти України може бути поштовхом для зміцнення позицій НАТО у регіоні.
"Навпаки, якщо Росія зробить нову агресію проти України, я вважаю цілком справедливою перспективу, що НАТО зміцнить свої позиції на своєму східному фланзі, у країнах, що межують із Росією", – зазначив представник Білого дому.
Ситуація
- За кілька годин до початку у Женеві (Швейцарія) першого раунду переговорів між США та РФ про надання Росії гарантій безпеки держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує жодних проривів на цьому напрямку.
- Вранці 9 січня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Кремль може обмежитися лише однією зустріччю зі США щодо гарантій безпеки, якщо Штати відмовляться вислуховувати аргументи Росії.
- Станом на 12 січня заплановані переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтону та європейських країн призначена на 13 січня.
- Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель написав, що обговорення вимог Росії щодо "гарантій безпеки" під час засідання Ради НАТО – Росія не передбачає їх схвалення.