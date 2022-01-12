Блинкен сказал, что будет, если Россия нападет на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ понесет огромные потери в случае нового вторжения в Украину.
Об этом сообщили в Госдепе по результатам разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Стороны обсудили итоги состоявшихся в Женеве американо-российских переговоров и дальнейшие шаги в преддверии заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе и последующего заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
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Блинкен подтвердил свою поддержку дипломатии как единственного ответственного пути вперед, и что без Украины никаких предметных дискуссий по Украине не будет.
"Госсекретарь повторил, что, если Россия выберет путь дальнейшего конфликта, Соединенные Штаты, союзники и партнеры готовы обеспечить огромные расходы для экономики РФ, усилить присутствие НАТО в прифронтовых союзных государствах и увеличить оборонную помощь Украине", – говорится в сообщении госдепа.
Кулеба также прокомментировал разговор в Twitter: "Провел разговор с американским коллегой и другом Энтони Блинкеном. В течение недели дипломатические контакты с РФ, Украина и США остаются единственными в стремлении к деэскалации благодаря дипломатии и силе. Мы продолжаем тесно работать вместе с сдерживанием РФ от дальнейшей агрессии".
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их число, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия в случае вторжения в Украину потерпит громкое поражение – погибнут десятки тысяч оккупантов. Даже российские генералы это понимают и не в восторге от военной авантюры Путина.
- Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, что заставит Путина прекратить войну в Украине. Хозяин Кремля не идет на мирные переговоры, но его можно заставить.