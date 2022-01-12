Блинкен сказал, что будет, если Россия нападет на Украину

Госсекретарь подтвердил свою поддержку дипломатии

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ понесет огромные потери в случае нового вторжения в Украину.

Об этом сообщили в Госдепе по результатам разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Стороны обсудили итоги состоявшихся в Женеве американо-российских переговоров и дальнейшие шаги в преддверии заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе и последующего заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Блинкен подтвердил свою поддержку дипломатии как единственного ответственного пути вперед, и что без Украины никаких предметных дискуссий по Украине не будет.

"Госсекретарь повторил, что, если Россия выберет путь дальнейшего конфликта, Соединенные Штаты, союзники и партнеры готовы обеспечить огромные расходы для экономики РФ, усилить присутствие НАТО в прифронтовых союзных государствах и увеличить оборонную помощь Украине", – говорится в сообщении госдепа.

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Кулеба также прокомментировал разговор в Twitter: "Провел разговор с американским коллегой и другом Энтони Блинкеном. В течение недели дипломатические контакты с РФ, Украина и США остаются единственными в стремлении к деэскалации благодаря дипломатии и силе. Мы продолжаем тесно работать вместе с сдерживанием РФ от дальнейшей агрессии".

Угроза вторжения РФ в Украину