Блінкен сказав, що буде, якщо Росія нападе на Україну

Держсекретар підтвердив свою підтримку дипломатії

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що РФ зазнає величезних втрат у разі нового вторгнення в Україну.

Про це повідомили у Держдепі за результатами розмови із головою МЗС України Дмитром Кулебою.

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Сторони обговорили підсумки американсько-російських переговорів, що відбулися в Женеві, і подальші кроки напередодні засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі і наступного засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Блінкен підтвердив свою підтримку дипломатії як єдиного відповідального шляху вперед, і що без України жодних предметних дискусій щодо України не буде.

"Держсекретар повторив, що, якщо Росія вибере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати, союзники та партнери готові забезпечити величезні витрати для економіки РФ, посилити присутність НАТО у прифронтових союзних державах та збільшити оборонну допомогу Україні", – йдеться у повідомленні держдепу.

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Кулеба також прокоментував розмову в Twitter: "Провів розмову з американським колегою та другом Ентоні Блінкеном. Протягом тижня дипломатичні контакти з РФ, Україна та США залишаються єдиними у прагненні до деескалації завдяки дипломатії та силі. Ми продовжуємо тісно працювати разом зі стримуванням РФ від подальшої агресії".

Загроза вторгнення РФ в Україну