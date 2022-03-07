Большая игра против России: США готовы пустить Венесуэлу на нефтяной рынок

Впервые с 2019 года готовится официальная делегация в Каракас

Геополитическая ситуация такая, что Мадуро будет в выигрыше / Коллаж "Сегодня"

Вашингтон ищет варианты для замещения российской нефти на международной рынке, что одновременно будет способствовать снижению цены на "черное золото". Ранее сообщалось, что наметился конструктив в переговорах с Ираном вокруг его ядерной программы, который должен закончится снятием международных санкции против Тегерана. Теперь появилась информация, что Штаты готовы договариваться с Венесуэлой.

Об этом написала американская газета New York Post.

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Перспектива

Издание сообщает, что высокопоставленные официальные лица США едут в Венесуэлу в субботу, чтобы встретиться с правительством опального президента Николаса Мадуро. На переговоры с Мадуро, которого при президенте Дональде Трампе пытались лишить власти на волне революции, администрация Джозефа Байдена пошла поскольку нужно решать вопрос о введении нефтяных санкций против России на фоне войны в Украине.

"Эта поездка является визитом официальных лиц Вашингтона на самом высоком уровне в Каракас, столицу Венесуэлы, за последние годы. Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Мадуро и закрыли свое посольство в Каракасе в 2019 году, обвинив авторитарного лидера в фальсификациях на выборах. Затем администрация Трампа попыталась свергнуть правительство Мадуро, наложив санкции на экспорт венесуэльской нефти и высокопоставленных чиновников страны, а также признав лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы", – говорится в статье.

Мадуро отреагировал на санкции, обратившись за экономической и дипломатической помощью к России, а также к Ирану и Китаю. В результате часть нефтяных активов Венесуэлы достались российским компаниям, которые сейчас находятся под международными санкциями.

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Ситуация на рынке нефти