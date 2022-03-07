Велика гра проти Росії: США готові пустити Венесуелу на нафтовий ринок

Вперше з 2019 року готується офіційна делегація до Каракасу

Геополітична ситуація така, що Мадуро буде у виграші / Колаж "Сьогодні"

Вашингтон шукає варіанти для заміщення російської нафти на міжнародному ринку, що одночасно сприятиме зниженню ціни на "чорне золото". Раніше повідомлялося, що намітився конструктив у переговорах з Іраном навколо його ядерної програми, який має закінчитися зняттям міжнародних санкцій проти Тегерана. Тепер з'явилася інформація, що Штати готові домовлятися із Венесуелою.

Про це написала американська газета New York Post .

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Перспектива

Видання повідомляє, що високопосадовці США їдуть до Венесуели в суботу, щоб зустрітися з урядом опального президента Ніколаса Мадуро. На переговори з Мадуро, якого за президента Дональда Трампа намагалися позбавити влади на хвилі революції, адміністрація Джозефа Байдена пішла, оскільки потрібно вирішувати питання про введення нафтових санкцій проти Росії на фоні війни в Україні.

"Ця поїздка є візитом офіційних осіб Вашингтона на найвищому рівні до Каракасу, столиці Венесуели, за останні роки. Сполучені Штати розірвали дипломатичні відносини з Мадуро і закрили своє посольство в Каракасі в 2019 році, звинувативши авторитарного лідера у фальсифікаціях на виборах та спробувала повалити уряд Мадуро, наклавши санкції на експорт венесуельської нафти та високопосадовців країни, а також визнавши лідера опозиції Хуана Гуайдо законним президентом Венесуели" , – йдеться у статті.

Мадуро відреагував на санкції, звернувшись за економічною та дипломатичною допомогою до Росії, а також до Ірану та Китаю. В результаті частина нафтових активів Венесуели дісталися російським компаніям, які зараз перебувають під міжнародними санкціями.

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Ситуація на ринку нафти