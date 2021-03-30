Большой удар для нации: в Кении умерла бабушка Барака Обамы (фото)

Саре Обама было 99 лет

В Кении умерла 99-летняя сводная бабушка бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Сара Обама была третьей женой деда Барака по отцовской линии.

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Об этом сообщил сам экс-президент в Twitter.

"Моя семья и я оплакиваем потерю нашей любимой бабушки, Сары Огвел Оньянго Обамы, которую многие ласково называют "Мама Сара", но которую мы называли Дани или бабушка. Нам будет очень ее не хватать, но мы с благодарностью вспомним ее долгую и замечательную жизнь", - написал Обама.

Как сообщает CNN, Сара Обама скончалась в понедельник в больнице в Кисуму в Западной Кении. При этом президент Кении Ухуру Кеньятта заявил, что ее смерть – "большой удар для нации".

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"Кончина Мамы Сары – большой удар для нашей нации. Мы потеряли сильную, добродетельную женщину. Матриарха, который держал семью Обамы и был символом семейных ценностей", – говорится в заявлении кенийский властей.

"Мама Сара" помогала воспитывать отца бывшего президента Барака-старшего, она стала известна в 2006 году, после того как тогдашний сенатор США посетил Кению.

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