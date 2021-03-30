Українська
$ 27,97
32,97
  1. Мировые новости
  2. США

Большой удар для нации: в Кении умерла бабушка Барака Обамы (фото)

30 марта, 05:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Саре Обама было 99 лет

В Кении умерла 99-летняя сводная бабушка бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Сара Обама была третьей женой деда Барака по отцовской линии.

Реклама

Об этом сообщил сам экс-президент в Twitter.

"Моя семья и я оплакиваем потерю нашей любимой бабушки, Сары Огвел Оньянго Обамы, которую многие ласково называют "Мама Сара", но которую мы называли Дани или бабушка. Нам будет очень ее не хватать, но мы с благодарностью вспомним ее долгую и замечательную жизнь", - написал Обама.

Как сообщает CNN, Сара Обама скончалась в понедельник в больнице в Кисуму в Западной Кении. При этом президент Кении Ухуру Кеньятта заявил, что ее смерть – "большой удар для нации".

В тренде
Не только новые штаммы: в США назвали причины роста заболеваемости COVID-19
Реклама

"Кончина Мамы Сары – большой удар для нашей нации. Мы потеряли сильную, добродетельную женщину. Матриарха, который держал семью Обамы и был символом семейных ценностей", – говорится в заявлении кенийский властей.

"Мама Сара" помогала воспитывать отца бывшего президента Барака-старшего, она стала известна в 2006 году, после того как тогдашний сенатор США посетил Кению.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Кения США Барак Обама смерть бабушка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследованиеДругие страны
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детях
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детяхСША
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в США
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в СШАСША
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей США
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей СШАСША
Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцах
Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцахСША
Коронавирус в Нью-Йорке: ввели электронный паспорт вакцинации
Коронавирус в Нью-Йорке: ввели электронный паспорт вакцинацииСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять