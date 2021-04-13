Борщ с тунцом. Дипломат с Мальдив удивила необычным рецептом

На крупнейшем рынке Манхэттена прошли кулинарные соревнования по приготовлению борща – это начало масштабной украинской промоакции этого блюда, чтобы добиться его включения в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Об этом говорится в сюжете "Сегодня".
Нью-Йорк стал первым городом, где устроили "соревнование борщей". В них украинские консулы выступили против постоянных представителей в ООН.
Однако из-за карантина иностранная команда оказалась в меньшинстве – пришла только представительница Мальдив Тильмиза Хусейн. Ей вызвался помочь коллега из Украины Сергей Кислица.
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По правилам обе команды получили одинаковые наборы продуктов – как для традиционного борща. Но при этом у каждая могла добавить свой секретный ингредиент.
"Это специальный ингредиент, он достаточно распространен на Мальдивах – копченый тунец. Измельчу и брошу в борщ", – говорит мальдивский дипломат Тильмиза Хусейн.
Зато команда консулов приготовила постный борщ, добавив в него яблоко и белые грибы.
"Наши овощи запечены в духовке, чтобы подчеркнуть их вкус", – призналась почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур.
"Будет красивый цвет. Важно, добавить не только корень, но и побеги свеклы", – объяснил шеф-повар Евгений Клопотенко.
Тильмиза Хусейн признается, что никогда не варила и не пробовала борщ. Однако он у нее вышел насыщенно-красного цвета, а вот у украинских консулов - аж рубинового.
"Мне нужно больше острого соуса, я сейчас покажу вам. Для меня это нормально, потому что на Мальдивах еда невероятно острая", – говорит она.
Украинскому консулу Ирине Мазур такой вариант понравился – она оценила сочетание традиционного борща с копченым тунцом.
Впрочем, как и подобает, дипломаты сошлись на том, что победила дружба и что рыбой наш украинский борщ не испортить, но можно наладить международные связи.
Тем временем гостье с Мальдив так понравился постный борщ, что она попросила добавки и пообещала накормить им свою семью.
Стоит отметить, что Украина начала двухлетнюю кампанию с целью включения борща в список культурного наследия ЮНЕСКО. С этой целью Министерство культуры направило в ЮНЕСКО 700 страниц архивных документов и рецептов.
Напомним, ранее телеканал CNN даже включил украинский борщ в ТОП-20 самых вкусных первых блюд мира.
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