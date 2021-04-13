Борщ з тунцем. Дипломат з Мальдів здивувала незвичайним рецептом

На найбільшому ринку Манхеттена пройшли кулінарні змагання з приготування борщу – це початок масштабної української промоакції цієї страви, аби домогтися його включення до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.
Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".
Нью-Йорк став першим містом, де влаштували "змагання борщів". На них українські консули виступили проти постійних представників в ООН.
Однак через карантин іноземна команда виявилася в меншості – прийшла лише представниця Мальдів Тільміза Хусейн. Їй зголосився допомогти колега з України Сергій Кислиця.
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За правилами обидві команди отримали однакові набори продуктів – як для традиційного борщу. Але при цьому кожна могла додати свій секретний інгредієнт.
"Це спеціальний інгредієнт, він досить поширений на Мальдівах – копчений тунець. Подрібню і кину в борщ", – каже мальдівська дипломатка Тільміза Хусейн.
А команда консулів приготувала пісний борщ, додавши в нього яблуко і білі гриби.
"Наші овочі запечені в духовці, аби підкреслити їхній смак", – зізналася почесна консулка України в Філадельфії Ірина Мазур.
"Буде гарний колір. Важливо, додати не лише корінь, але й пагони буряків", – пояснив шеф-кухар Євген Клопотенко.
Тільміза Хусейн зізнається, що ніколи не варила і не куштувала борщ. Однак він у неї вийшов насичено-червоного кольору, а от в українських консулів – аж рубінового.
"Мені потрібно більше гострого соусу, я зараз покажу вам. Для мене це нормально, тому що на Мальдівах їжа неймовірно гостра", – каже вона.
Українській консулці Ірині Мазур такий варіант сподобався – вона оцінила поєднання традиційного борщу з копченим тунцем.
Втім, як і личить, дипломати зійшлися на тому, що перемогла дружба і що рибою наш український борщ не зіпсувати, та можна налагодити міжнародні зв'язки.
Водночас гості з Мальдів так сподобався пісний борщ, що вона попросила добавки і пообіцяла нагодувати ним свою сім'ю.
Варто зазначити, що Україна почала дворічну кампанію з метою включення борщу до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. З цією метою Міністерство культури направило в ЮНЕСКО 700 сторінок архівних документів і рецептів.
Нагадаємо, раніше телеканал CNN навіть включив український борщ в ТОП-20 найсмачніших перших страв світу.
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