Український борщ у Вашингтоні – журналіст нагодував американців біля Капітолію

Знімальна група "Сьогодні" перевірила, чи підтвердиться високий рейтинг борщу

Нехай увесь світ знає, що борщ – саме українська страва. Новини "Сьогодні" долучилися до кулінарного просвітництва і слідом за американськими виданнями знайомимо іноземців зі смаком справжнього борщу.

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Наш кореспондент у Вашингтоні Юрій Гула наварив велику каструлю і вийшов з нею на вулиці.

Картопля із Техасу, цибуля – з Колорадо, свиня росла у штаті Каліфорнія, а капуста і буряк – приїхали із Мексики. Борщовий набір по-американськи коштував 15 доларів.

Готує журналіст за власним рецептом: картоплю нарізає кубиками, буряк – на тертушку, а свинячі реберця обсмажує кілька хвилин для кращого аромату. Наш борщ сьогодні без квасолі, але із молодою капустою. Засмажка – морква, буряк і трішки томатної пасти. Усі інгредієнти – на годину у каструлі на вогні.

Дивувати їхні шлунки відправились у серце Вашингтону. Столик поставили за кількасот метрів від Капітолію і залізничного вокзалу. На картоні – оголошення, щоб заманити іноземних гостей.

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Хоч місце людне, та охочих не видно. У США – карантин. Захисних масок більшість американців не знімають навіть надворі. Журналіста із борщем – узагалі сахаються. Десь за 45 хвилин на аромат українського борщу першими прийшли туристи із Нью-Йорка:

- Щось чув про цей російський суп. - Це не російський суп. А саме український! - Ми просто звикли, що це було на кшталт радянського союзу, але давайте куштувати ваш національний суп.

/ Фото: Сьогодні

Про те, що борщ родом не з Росії, а національна українська страва, днями написало ще й американське CNN. Журналісти й експерти спеціально приїздили до України – щоб встановити автентичність борщу і включили у рейтинг найсмачніших перших страв у світі – поставили на високе 3-тє місце. І борщ у виконанні журналіста "Сьогодні" не підвів цього статусу.

"Мені припало до смаку. Ну дуже смачно", – коментує чоловік.

"Це дійсно смачно. Клас. Мені подобається, – оцінила й туристка.

Реклама / Фото: Сьогодні

За смаком український борщ, судячи з рейтингу CNN, обігнав нігерійський суп банга і в'єтнамську юшку Фо. Тим часом наш борщ в каструлі трохи охолонув, а апетити американців розгулялись. Їжу нахвалюють:

"Хороший, дуже хороший на смак. Він нагадує мені італійський суп моєї мами. Але з капустою". "Добрий. І на смак прекрасний". "Я люблю це, справді люблю. Це наче суп моєї мами".

Український борщ за рецептом нашого кореспондента сподобався усім американським дегустаторам. Сьогодні нагодували ним десятки людей. Трилітрову каструлю вмолотили за півтори години.

Нагадаємо, рецепт борщу з українського села надрукували на сторінках авторитетного видання New York Times. Як правильно готувати українську страву газеті розповіла Ольга Габро з Борщів Житомирської області. Знімальна група "Сьогодні" вирушила на Житомирщину за місцевим рецептом борщу.

Відео: Сьогодні

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