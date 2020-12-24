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Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,7 млн

24 декабря, 06:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Наибольшее число жертв в США

По состоянию на утро 24 декабря в мире коронавирусом инфицировались уже более 78,6 миллиона человек.

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Согласно карте распространения коронавируса, за все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 1,7 миллиона человек.

Побороли болезнь 44 280 078 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса фиксируют в таких странах:

В тренде
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  • США – 18 455 655;
  • Индия – 10 099 066;
  • Бразилия – 7 365 517;
  • Россия – 2 905 196;
  • Франция – 2 562 615.

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировали в таких странах:

  • США – 326 088;
  • Бразилия – 189 220;
  • Индия – 146 444;
  • Мексика – 120 311;
  • Италия – 70 373.
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В то же время наибольшее количество выздоровевших от коронавируса фиксируют в Индии (9 663 382), Бразилии (6 501 341) и России (2 321 362).

К слову, американская фармацевтическая компания Pfizer отправила первую партию вакцины от коронавируса COVID-19, разработанную совместно с немецкой BioNTech, в страны Европейского Союза.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Бразилия коронавирус
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