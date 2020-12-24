Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,7 млн

По состоянию на утро 24 декабря в мире коронавирусом инфицировались уже более 78,6 миллиона человек.

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Согласно карте распространения коронавируса, за все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 1,7 миллиона человек.

Побороли болезнь 44 280 078 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса фиксируют в таких странах:

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США – 18 455 655;

Индия – 10 099 066;

Бразилия – 7 365 517;

Россия – 2 905 196;

Франция – 2 562 615.

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировали в таких странах:

США – 326 088;

Бразилия – 189 220;

Индия – 146 444;

Мексика – 120 311;

Италия – 70 373.

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В то же время наибольшее количество выздоровевших от коронавируса фиксируют в Индии (9 663 382), Бразилии (6 501 341) и России (2 321 362).

К слову, американская фармацевтическая компания Pfizer отправила первую партию вакцины от коронавируса COVID-19, разработанную совместно с немецкой BioNTech, в страны Европейского Союза.

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