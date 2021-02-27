COVID-вакцину от Johnson & Johnson рекомендуют эксперты США. Чем она лучше?

Одноразовую вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Johnson & Johnson, рекомендовали разрешить эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США.

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Об этом пишет CNBC.

Окончательное решение об одобрении препарата ожидается в течение нескольких дней. Рассказываем, что известно о вакцине Johnson & Johnson.

Когда появляется иммунная защита

На этой неделе эксперты заявили, что эффективность вакцины Johnson & Johnson при легком течении заболевания составляет 66,1%, а при тяжелом – 85%, в то время как производитель вакцины заявлял об эффективности от 66 до 72%.

Во время исследований, в которых приняли участие более 43 тысяч человек, выяснилось, что защита от коронавируса появляется через две недели после прививки.

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Фото: Johnson & Johnson/Handout via REUTERS В тренде США объявили награду в 250 тыс. долларов за "повара Путина"

В чем особенность вакцины

В отличие от других вакцин, препарат Johnson & Johnson может храниться в условиях -20 градусов в течение двух лет. При температуре 2-8 градусов – три месяца. Для сравнения, вакцина Pfizer может храниться при температуре от -25 до -15 градусов только в течение двух недель.

Но главное преимущество вакцины Johnson & Johnson заключается в том, что для прививки нужна только одна доза, а не две, как в случае со многими другими вакцинами.

Тем временем в Украине уже началась вакцинация от коронавируса. После прививки Covishield зафиксированы первые случаи с побочными эффектами.

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