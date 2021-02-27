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COVID-вакцину від Johnson & Johnson рекомендують експерти США. Чим вона краща?

27 лютого, 04:01

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Розповідаємо, що відомо про американську вакцину

Одноразову вакцину від коронавірусу, розроблену американською компанією Johnson & Johnson, рекомендували дозволити експерти Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) США.

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Про це пише CNBC.

Остаточне рішення про схвалення препарату очікується протягом кількох днів. Розповідаємо, що відомо про вакцину Johnson & Johnson.

Коли з'являється імунний захист

На цьому тижні експерти заявили, що ефективність вакцини Johnson & Johnson при легкому перебігу захворювання становить 66,1%, а при важкому – 85%, тоді як виробник вакцини заявляв про ефективність від 66 до 72%.

Під час досліджень, в яких взяли участь понад 43 тисячі осіб, з'ясувалося, що захист від коронавірусу з'являється через два тижні після щеплення.

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У чому особливість вакцини

На відміну від інших вакцин, препарат Johnson & Johnson може зберігатися в умовах -20 градусів протягом двох років. При температурі 2-8 градусів – три місяці. Для порівняння, вакцина Pfizer може зберігатися при температурі від -25 до -15 градусів тільки протягом двох тижнів.

Але головна перевага вакцини Johnson & Johnson полягає в тому, що для щеплення потрібна тільки одна доза, а не дві, як у випадку з багатьма іншими вакцинами.

Тим часом в Україні вже почалася вакцинація від коронавірусу. Після щеплення Covishield зафіксовані перші випадки з побічними ефектами.

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