Десятки погибших: на Центральную Америку обрушился шторм "Эта" (видео)

Никарагуа, Гондурас, Гватемала, Панама стали мишенью шторма "Эта", одного из самых сильных, обрушившихся на Центральную Америку за многие годы. Погибли десятки людей.

Об этом сообщает Euronews.

Никарагуа стала первым местом, куда ворвался шторм. Он повалил деревья и линии электропередач, и вызвал серьезное наводнение.

Затем стихия захлестнула соседний Гондурас. Из-за наводнения заблокированными оказались десятки населенных пунктов. Их жители ждут эвакуации на крышах домов. Все дороги в зоне бедствия разрушены. На спасательные операции у властей не хватает средств. Ситуация близка к критической.

Самый разрушительный удар стихии приняла на себя небольшая гватемальская деревня Киче на севере страны. Там, как сообщают власти, оползень накрыл половину домов. Находившиеся в них люди оказались в смертельной ловушке.

Как известно, на момент обрушения на Карибское побережье "Эта" был ураганом 4-й категории. Затем он ослаб до тропической депрессии, но не утратил своей разрушительной силы. Теперь он медленно движется в сторону Мексиканского залива и, по прогнозам, в начале следующей недели достигнет Кубы.

Ранее "Сегодня" рассказывали о жертвах урагана "Лаура", обрушившегося на США. Не менее пяти человек погибло при падении деревьев. Один утонул. Восемь умерли из-за отравления угарным газом. Они неправильно использовали электрические генераторы, когда укрывались от урагана.

Также по меньшей мере 20 человек стали жертвами мощного шторма "Алекс", обрушившегося на север Италии и юг Франции.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться