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Донбасс – не проблема. Байден о вступлении Украины в НАТО

15 июня 2021 0:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

Байден рассказал о возможном вступлении Украины в НАТО

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Конфликт на Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО. Об этом по итогам саммита Альянса. Днако наша страна должна соответствовать критериям.

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"Соответствие критериям – вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий", – сказал Байден.

По словам президента США, Вашингтон будет делать все в состоянии сопротивляться физической агрессии России", – сказал Байден.

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Ранее сообщалось, что лидеры НАТО подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, констатируя, что Киев должен продвигаться вперед по пути реформ и полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.

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