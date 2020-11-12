Доступность новой вакцины от коронавируса под вопросом: в чем проблема

Распространение новой вакцины от коронавируса, разработанной компаний Pfizer/BioNTech может оказаться менее доступным, чем ожидается. Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал в среду доставку этой вакцины "гигантской логистической операцией".

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Об этом сообщает BBC.

Основная проблема заключается в том, что вакцину следует хранить при температуре не менее -70 °C, а доставать ее из этой холодной среды можно не более четырех раз.

Эксперты отмечают, что указанная температура намного ниже, чем те, при которых хранятся другие вакцины, поэтому нет широкой инфраструктуры для хранения и транспортировки большого количества вакцины Pfizer.

Pfizer в попытке решить эту проблему разработала специальную транспортную коробку размером с чемодан, с сухим льдом и GPS-трекерами – если упаковки не открывать, там можно хранить до 5 тыс. доз вакцины в течение 10 дней, но цена таких коробок может быть слишком высокой для обычных семейных клиник.

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Вторая проблема – после размораживания вакцина сохраняет свои свойства всего пять дней, что недостаточно.

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В Агентстве общественного здоровья Англии сообщили, что в долгосрочной перспективе для Великобритании продолжается "национальная подготовка" к централизованному хранению и распределению вакцины по всей стране.

Напомним, 9 ноября американская компания Pfizer заявила об успешном испытании разрабатываемой совместно с немецкой BioNTech вакцины от коронавирусной инфекции – в этом году могут быть произведены уже 50 млн доз лекарства.

В компании заявили, что вакцина показала 90%-ную эффективность уже через 7 дней после второго приема.

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