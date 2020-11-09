Эффективна на 90%. В США создали свою вакцину от коронавируса

В следующем году компания Pfizer планирует выпустить 1,3 млрд доз лекарства

Американская компания Pfizer заявила об успешном испытании разрабатываемой совместно с немецкой BioNTech вакцины от коронавирусной инфекции – в этом году могут произведены уже 50 млн доз лекарства.

Реклама

Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Pfizer 9 ноября.

"Первая часть результатов нашей третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 предоставляет первоначальные доказательства того, что наш препарат способен предотвратить заражения коронавирусом", – отметил по этому поводу исполнительный директор компании Альберт Бурла, назвав это "прекрасным днем для науки и человечества".

В Pfizer отметили, что курс вакцины включает две инъекции. Они показали 90%-ную эффективность уже через 7 дней после второго приема. Таким образом, организм оказывается под защитой от COVID-19 через 28 дней после начала вакцинации.

Компания готова обсуждать полученные результаты исследований с регуляторами различных стран мира, чтобы добиться регистрации препарата и к концу года выпустить 50 млн доз лекарства, а в следующем году – уже 1,3 млрд доз.

Реклама

Президент США Дональд Трамп уже назвал это "великолепными новостями".

Напомним, ранее Турция также приступила к клинической стадии испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, мы сообщали о том, что аналогичные исследования ведет и Украина – ученые уже представили президенту Владимиру Зеленскому свои наработки.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама