Доверяет ли Байден Путину? Как российские госСМИ сделали из кивка "согласие"

Президенты США и России при встрече дважды обменялись рукопожатиями / Фото: REUTERS

На встрече президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным во время пресс-пулов Кремля и Белого дома репортеры устроили давку.

Реклама

Как пишет CNN, ситуация между двумя пресс-корпусами из США и России стала невероятно напряженной.

В Белом доме сообщили, что в зале было настолько хаотично, что ответ президента Байдена был неправильно понят российскими госСМИ.

Когда один из представителей прессы США спросил президента, доверяет ли он Путину, он написал: "Байден посмотрел мне в глаза и утвердительно кивнул".

Читайте также:

Реклама

Подмена понятий и предсказуемые тезисы – что сказал Путин в интервью об Украине и в чем слукавил

Но директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд отвергла это утверждение, заявив, что президент "явно не отвечал ни на один вопрос", а просто кивнул в знак признательности прессе в целом.

Также журналисты заметили и бумажку, в которую подглядывал президент США Джо Байден. Они были удивлены, что временами американский президент тянулся к "шпаргалке". К слову, Байден регулярно берет с собой "шпаргалки". Однажды на одной из пресс-конференций у него была бумага с данными присутствовавших журналистов.

Напомним, президенты США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проводят встречу в Женеве (Швейцария). Телеканал "Украина 24" ведет марафон: в студии выступают известные гости, а наши корреспонденты включаются из Женевы и США.

Ранее новости "Сегодня" отвечали на 10 простых вопросов о закулисье намеченных переговоров.

Реклама

Отметим, одной из главных тем встречи станет украинский вопрос и российская агрессия. Американский лидер и его окружение уже неоднократно обещали отстаивать интересы нашей страны. Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Байден и Путин и чего ждать Украине.