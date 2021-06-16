Чи довіряє Байден Путіну? Як російські держЗМІ зробили з кивка "згоду"

Президенти США і Росії при зустрічі двічі обмінялися рукостисканнями / Фото: REUTERS

На зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним під час преспулів Кремля і Білого дому репортери влаштували тисняву.

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Як пише CNN, ситуація між двома прескорпусами з США і Росії стала неймовірно напруженою.

У Білому домі повідомили, що в залі було настільки хаотично, що відповідь президента Байдена була неправильно зрозуміла російськими держЗМІ.

Коли один з представників преси США запитав президента, чи довіряє він Путіну, він написав: "Байден подивився мені в очі і ствердно кивнув".

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Але директор зі зв'язків з громадськістю Білого дому Кейт Бедінгфілд відкинула це твердження, заявивши, що президент "явно не відповідав ні на одне питання", а просто кивнув на знак вдячності пресі в цілому.

Також журналісти помітили і папірець, в який підглядав президент США Джо Байден. Вони були здивовані, що часом американський президент тягнувся до "шпаргалкою". До слова, Байден регулярно бере з собою "шпаргалки". Одного разу на одній з пресконференцій у нього був папір з даними присутніх журналістів.

Нагадаємо, президенти США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін проводять зустріч у Женеві (Швейцарія). Телеканал "Україна 24" веде марафон: В студії виступають відомі гості, а наші кореспонденти включаються з Женеви і США.

Раніше новини "Сьогодні" відповідали на 10 простих питань про закулісся намічених переговорів.

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Відзначимо, однією з головних тем зустрічі стане українське питання і російська агресія. Американський лідер і його оточення вже неодноразово обіцяли відстоювати інтереси нашої країни. Читайте докладніше в нашому матеріалі, що обговорять Байден і Путін і чого чекати Україні.