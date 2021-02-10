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Две маски – лучше: в США рассказали, как на 90% защититься от COVID-19

10 февраля, 21:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Главное – правильно надеть

Использование сразу двух масок, плотно прилегающих к лицу, может значительно снизить воздействие коронавируса на человека.

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Об этом сообщили официальные представители здравоохранения США со ссылкой на лабораторные эксперименты, передает Reuters.

В январе в центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провели несколько экспериментов, которые показали, что если надеть тканевую маску поверх трехслойной медицинской маски и завязать петли хирургической, а затем заправить излишки материала ближе к лицу, то защита от COVID-19 увеличивается более чем на 90%.

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Исследования также показали, что ношение маски помогает снизить воздействие аэрозольных частиц размером с те, которые распространяют COVID-19, по сравнению с неношением маски вообще.

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"Маски работают, и они работают лучше всего, когда они хорошо сидят и правильно надеты", - сказала журналистам директор CDC Рошель Валенски.

Так, эксперимент, проведенный американскими исследователями, показал, что одна не завязанная медицинская маска блокировала 42% частиц при имитации кашля, а одна тканевая маска – 44,3%. А их комбинация заблокировала 92,5% частиц от "кашля".

При этом двойная маска возле кашляющих людей без маски защищает на 82%, тогда как одинарная маска – только 66%.

Напомним, в Чехии разработали респиратор, который благодаря уникальному нановолокну можно носить в течение двух недель.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США маска коронавирус
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