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Дві маски – краще: у США розповіли, як на 90% захиститися від COVID-19

10 лютого, 21:56

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Головне – правильно надіти

Використання відразу двох масок, які щільно прилягають до обличчя, може значно знизити вплив коронавірусу на людину.

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Про це повідомили офіційні представники охорони здоров'я США з посиланням на лабораторні експерименти, передає Reuters.

У січні в центрах із контролю і профілактики захворювань США (CDC) провели кілька експериментів, які показали, що якщо надіти тканинну маску поверх тришарової медичної маски і зав'язати петлі хірургічної, а потім заправити надлишки матеріалу ближче до обличчя, то захист від COVID-19 збільшується на понад 90%.

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Дослідження також показали, що носіння маски допомагає знизити вплив аерозольних часток розміром з ті, які поширюють COVID-19, порівняно з тим, якщо не носити маски взагалі.

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Дві маски – краще: у США розповіли, як на 90% захиститися від COVID-19
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"Маски працюють, і вони працюють найкраще, якщо вони добре сидять і правильно надіті", – сказала журналістам директор CDC Рошель Валенські.

Ще один експеримент, проведений американськими дослідниками, показав, що одна не зав'язана медична маска блокувала 42% частинок при імітації кашлю, а одна тканинна маска – 44,3%. А їхня комбінація заблокувала 92,5% часток від "кашлю".

При цьому подвійна маска біля людей, що кашляють, без маски захищає на 82%, тоді як одинарна маска – тільки на 66%.

Нагадаємо, в Чехії розробили респіратор, який завдяки унікальному нановолокну можна носити протягом двох тижнів.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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