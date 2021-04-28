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Экс-адвоката Трампа Руди Джулиани обыскивают: причем тут Украина

28 апреля, 23:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Над адвокатом Трампа сгущаются тучи – следователи изъяли телефоны и компьютеры по делу о лоббировании интересов Трампа в Украине

В рамках связанного с Украиной расследования американские правоохранители провели обыски у бывшего личного адвоката экс-президента США Дональда Трампа, Руди Джулиани.

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Об этом сообщает New York Times.

Утром 28 апреля следователи пришли в нью-йоркскую квартиру и офис Джулиани, изъяв его мобильные телефоны и компьютеры.

Эту информацию подтвердил адвокат Джулиани, Роберт Костелло. Он считает обыски незаконными, поскольку его клиент ответил на все вопросы прокуратуры, за исключением тех, которые касались его конфиденциальных контактов с Трампом.

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"Случившееся сегодня было реальным бандитизмом. Зачем подвергать этому кого-то, не говоря уже о заместителе генпрокурора и американском прокуроре, мэре Нью-Йорка и личном адвокате 45-го президента Соединенных Штатов?" – спрашивает Костелло.

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Также обыски прошли у приближенного к Джулиани адвоката Виктории Тенсинг.

Считается, что обыски связаны с расследованием вокруг давления, которое Дональд Трамп оказывал на украинскую власть перед президентскими выборами. По версии следствия, в 2019 году Джулиани добивался, чтобы в Украине возобновили расследование в отношении сына нынешнего президента США Джо Байдена, чем превысил свои полномочия.

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