Эксперты США выяснили, откуда Россия обстреливает Львов ракетами

Использование такого оружия может свидетельствовать о нехватке боеприпасов

Оккупанты РФ обстреляли Львов. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия использовала для бомбардировки Львова в ночь с 16 на 17 мая ракеты высокой дальности с подлодки в Черном море.

Об этом сообщило американское издание Defense One, профилем которого является военная аналитика.

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Эксперты отметили, что использование ракет высокой дальности с подлодок в акватории Черного моря, может свидетельствовать о том, что у России банально заканчиваются высокоточные ракеты.

"До сих пор они держали их как бы в резерве. В основном это отражение того, что у них заканчиваются ракеты", – сказал бывший подводник ВМС, который является старшим научным сотрудником и директором Центра оборонных концепций и технологий в Гудзоновском институте Брайан Кларк.

В течение нескольких недель представители Пентагона отмечали, что у России заканчиваются высокоточные боеприпасы, и из-за санкций ей будет трудно пополнить запасы.

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"По нашим оценкам, они довольно быстро израсходовали свои боеприпасы для высокоточных ракет", — заявил на прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Россия запустила около дюжины ракет морского базирования по территории Украины и ранее сообщала , что запускала крылатые ракеты подводных лодок "Калибр" по украинским наземным целям. Но если Украина действительно подтвердит запуск, "это будет первый случай подтвержденного использования крылатых ракет подводных лодок в этой войне", сказал Кларк.

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