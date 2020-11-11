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Еще одно увольнение в Пентагоне: уходит главный по разведке

11 ноября, 02:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пока непонятно, сам ли он принял такое решение

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам разведки Джозеф Кернан покидает свою должность.

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Об этом сообщили осведомленные источники во вторник, передает телеканал CNN.

По словам одного из собеседников канала, подал ли Кернан в отставку сам или был уволен, пока непонятно.

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По информации же другого источника, Кернан сам собирался уйти с этой должности после выборов.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 9 ноября, отправил в отставку министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности главы Пентагона.

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отставка разведка Пентагон Минобороны США
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