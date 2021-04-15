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Эсминцы США не плывут в Черное море? Мы разобрались, что происходит

15 апреля, 03:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Турция говорит, США запрос отменили, в Вашингтоне заявляют – их изначально неправильно поняли

Ряд турецких СМИ поздно вечером 14 апреля сообщили, что Соединенные Штаты якобы отменили размещение двух военных кораблей в Черном море и отозвали свой запрос на прохождение через Босфор.

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Об этом также пишет Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

Источники сообщили, что посольство США в Анкаре уведомило министерство иностранных дел Турции об этом шаге, но не указало причину. Также не поступало никаких новых уведомлений турецким властям о возможном прохождении Босфора в более поздние сроки.

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Что говорят в США

Неназванные официальные источники в США сообщили агентству, что Турция, вероятно, неправильно поняла первоначальное уведомление, а запрос прохода через Босфон не обязательно означает, что он будет осуществлен.

"Соединенные Штаты часто уведомляют Турцию о потенциальном доступе к Черному морю. Но запрос не обязательно означает, что его корабли пройдут, а скорее гарантирует, что, если они захотят, у них уже есть необходимое разрешение", - заявили собеседники агентства.

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