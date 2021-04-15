Есмінці США не пливуть у Чорне море? Ми розібралися, що відбувається

Кораблі покинули базу в Греції, але Туреччина каже, що США запит скасували, а в Вашингтоні заявляють – їх від початку неправильно зрозуміли

Ряд турецьких ЗМІ пізно ввечері 14 квітня повідомили, що Сполучені Штати нібито скасували розміщення двох військових кораблів у Чорному морі і відкликали свій запит на проходження через Босфорську протоку.

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Про це також пише Reuters, посилаючись на дипломатичні джерела.

Чутки з Туреччини

Дипломатичні джерела заявили, що посольство США в Анкарі нібито повідомило міністерство закордонних справ Туреччини про скасування запиту, але не вказало причини. Також, за інформацією Anadolu, не надходило жодних нових повідомлень турецькій владі про можливе проходження Босфору в більш пізні терміни.

Причому турецькі ЗМІ пов'язують нібито відмову США відправляти есмінці в Чорне море з телефонною розмовою президента США Джо Байдена з главою Кремля Володимиром Путіним, що відбулася напередодні.

Що кажуть у США

Неназвані офіційні джерела в США повідомили агентству, що Туреччина, ймовірно, неправильно зрозуміла початкове повідомлення, а запит проходу через Босфон не обов'язково означає, що він буде здійснений.

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"Сполучені Штати часто повідомляють Туреччину про потенційний доступі до Чорного моря. Але запит не обов'язково означає, що його кораблі пройдуть, а швидше гарантує, що, якщо вони захочуть, у них вже є необхідний дозвіл", – заявили співрозмовники агентства.

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Куди вони все-таки пливуть

Водночас, згідно з даними міжнародної системи позиціонування суден AIS, американські ракетні есмінці Roosevelt і Donald Cook все-таки ввечері 13 квітня покинули базу Суда-Бей на грецькому острові Крит і нібито попрямували в бік чорноморських проток.

Нагадаємо, 9 квітня Туреччина заявила, що США повідомилиїї про те, що наступного тижня два корабля пройдуть через протоку Босфор у Чорне море і залишаться в акваторії до 4 травня. Ця інформація пройшла на тлі загострення на Донбасі і концентрації Росією військ біля кордонів України.

Після цього Росія перекинула в Чорне море 15 кораблів з Каспійської флотилії, нібито для проведення "навчань".

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