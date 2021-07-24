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Это наше дело. США могут ввести новые санкции против Коломойского

24 июля 2021 14:25

Виктория Барановская Виктория Барановская

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент напомнил, что дело против Коломойского сейчас расследуют правоохранители

Санкции может ввести Министерство финансов США / Фото: коллаж "Сегодня"

Санкции может ввести Министерство финансов США / Фото: коллаж "Сегодня"

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент заявил, что Штаты сделали лишь первый шаг, запретив украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому въезд в страну. Но не исключают новые санкции.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

"То есть это не конец этой истории. И вопросы также есть у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас – это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине – это ваше дело", – сказал Кент.

Отметим, что санкции может ввести Министерство финансов США.

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В то же время, Кент напомнил, что бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США, а бывший премьер из Украины Павел Лазаренко "сидел у нас 10 лет".

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции отказался ответить однозначно, будут ли введены санкции в отношении бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.

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