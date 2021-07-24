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Це наша справа. США можуть ввести нові санкції проти Коломойського

24 липня 2021 14:25

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент нагадав, що справу проти Коломойського зараз розслідують правоохоронці

Санкції може ввести Міністерство фінансів США / Фото: колаж "Сьогодні"

Санкції може ввести Міністерство фінансів США / Фото: колаж "Сьогодні"

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент заявив, що Штати зробили лише перший крок, заборонивши українському бізнесменові Ігорю Коломойському в'їзд в країну. Але не виключають нові санкції.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань і нашого Міністерства юстиції. В минулому році стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично. Якщо було не все по закону у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні – це ваша справа", – сказав Кент.

Відзначимо, що санкції може ввести Міністерство фінансів США.

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У той же час, Кент нагадав, що бізнесмен Дмитро Фірташ зараз знаходиться в Австрії під загрозою екстрадиції в США, а колишній прем'єр з України Павло Лазаренко "сидів у нас 10 років".

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Читайте також: Екстрадиція Коломойського в США – ЗМІ розповіли про плани Офісу президента

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський на великій прес-конференції відмовився відповісти однозначно, чи будуть введені санкції стосовно бізнесменів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа.

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