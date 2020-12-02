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"Это трагедия": кандидат в министры финансов США заявила об историческом кризисе

2 декабря, 05:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Больше всего пострадали уязвимые группы населения

Американский экономист Джанет Йеллен, которую Джо Байден намерен выдвинуть на пост следующего министра финансов, заявила, что коронавирус в США стал причиной кризиса исторического масштаба.

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Как пишет Reuters, Йеллен подчеркнула, что больше всего пострадали самые уязвимые группы населения.

По ее словам, новая администрация должна будет немедленно предпринять решительные действия, чтобы ситуация в стране не ухудшилась.

"Это американская трагедия, и нам необходимо действовать безотлагательно. Бездействие приведет к самоусиливающемуся спаду, который нанесет еще больший ущерб", – сказала Йеллен.

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Ранее мы писали, что миллиардеры в США заработали на пандемии коронавируса триллион долларов.

Также сообщалось, что в США выразили надежду получить 40 миллионов доз вакцины от коронавируса, однако, распределять их будут поэтапно.

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