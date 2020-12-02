"Это трагедия": кандидат в министры финансов США заявила об историческом кризисе

Больше всего пострадали уязвимые группы населения

Американский экономист Джанет Йеллен, которую Джо Байден намерен выдвинуть на пост следующего министра финансов, заявила, что коронавирус в США стал причиной кризиса исторического масштаба.

Реклама

Как пишет Reuters, Йеллен подчеркнула, что больше всего пострадали самые уязвимые группы населения.

По ее словам, новая администрация должна будет немедленно предпринять решительные действия, чтобы ситуация в стране не ухудшилась.



"Это американская трагедия, и нам необходимо действовать безотлагательно. Бездействие приведет к самоусиливающемуся спаду, который нанесет еще больший ущерб", – сказала Йеллен.

Ранее мы писали, что миллиардеры в США заработали на пандемии коронавируса триллион долларов.

Также сообщалось, что в США выразили надежду получить 40 миллионов доз вакцины от коронавируса, однако, распределять их будут поэтапно.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама