Facebook будет банить фейки о вакцинах от COVID-19

Корпорация выступает против лжи и теорий заговора о пандемии

Соцсети Facebook и Instagram будут удалять все ложные утверждения о вакцинах от COVID-19, которые были опровергнуты экспертами в области здравоохранения.

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Об этом со ссылкой на заявление корпорации Facebook сообщает агентство Reuters.

Facebook сообщил в своем блоге, что глобальное изменение политики произошло в ответ на новости о том, что вакцины против COVID-19 скоро будут распространяться по всему миру.

Этот шаг расширяет существующие правила Facebook против лжи и теорий заговора о пандемии. Соцсеть заявляет, что она устраняет дезинформацию о коронавирусе, которая представляет риск "неминуемого" вреда. Кроме того, соответствующим образом будут маркироваться и ограничиваться распространение других ложных заявлений, которые еще не достигают этого порога.

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Напомним, две фармкомпании, Pfizer и Moderna, обратились к властям США с просьбой разрешить экстренное использование их вакцин-кандидатов.

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А Великобритания одобрила вакцину Pfizer, опередив остальной мир в гонке за начало самой важной программы массовой вакцинации в истории.

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