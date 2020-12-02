США могут одобрить использование четырех вакцин от COVID до февраля

Две вакцины вероятно начнут применять еще до конца 2020 года

Соединенные Штаты рассчитывают, что смогут одобрить до февраля использование трех-четырех вакцин от коронавируса COVID-19.

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Об этом заявил на видеоконференции директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

В частности, на 10 декабря назначено заседание Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое рассмотрит применение вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Редфилд рассказал, что сейчас на получение необходимых сертификатов в Соединенных Штатах поданы четыре вакцины.

"С большой вероятностью, к февралю три-четыре вакцины одобрят в США", - отметил он.

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Вирусолог также предположил, что две вакцины могут одобрить даже раньше – до начала 2021 года.

20 ноября Pfizer заявила о подаче документов на регистрацию вакцины от COVID в США и Европе.

Американская компания Moderna 1 декабря подала заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 для использования в срочном порядке в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Напомним, 2 декабря использование вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech одобрили в Великобритании.

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