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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Гибель американского морпеха в Украине: реакция Байдена

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30 апреля, 04:57
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Правительство США официально не подтвердило его смерть парня
Погиб 22-летний американец Вилли Джозеф Кансел, который работал на частную военную компанию. Коллаж "Сегодня"
Погиб 22-летний американец Вилли Джозеф Кансел, который работал на частную военную компанию. Коллаж "Сегодня"

Американский президент Джо Байден выразил тревогу в связи с новостью о том, что житель США Вилли Джозеф Кансел был убит в ходе войны России против Украины на стороне украинских сил.

Об этом сообщает CNN.

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"Это очень грустно. Он оставил маленького ребенка", — сказал Байден журналистам в Белом доме во время встречи.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее выразила соболезнования семье Кансела и заявила, что правительство США официально не подтвердило его смерть, предостерегая американцев от поездок в Украину по любой причине.

Кансел был убит ранее, сражаясь на стороне украинских сил, журналистам сообщили члены семьи Кансела. 22-летний Джозеф Кансел, бывший морской пехотинец США. По словам его матери, добровольцем отправился воевать в Украину против Российской Федерации.

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Вдова военнослужащего подтвердила гибель супруга в Украине. "Он отправился туда, желая помочь людям, он всегда чувствовал, что это его главная жизненная миссия... Мой муж был очень смелым и героем", – сказала она.

Арестович спрогнозировал, когда закончится наступление РФ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия будет пытаться наступать на отдельные территории Украины до Нового года.

"Через две, максимум три недели активная фаза затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры... Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступать. Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", – сказал Арестович.

Если наступление летом провалится, то РФ попытается еще накопить силы и в октябре совершит новое наступление.

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