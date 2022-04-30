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СЬОГОДНІ Світові новини США

Загибель американського морпіху в Україні: реакція Байдена

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30 квітня, 04:57
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Уряд США офіційно не підтвердив його смерть хлопця
Загинув 22-річний американець Віллі Джозеф Кансел, котрий працював на приватну військову компанію. Колаж "Сьогодні"
Загинув 22-річний американець Віллі Джозеф Кансел, котрий працював на приватну військову компанію. Колаж "Сьогодні"

Американський президент Джо Байден висловив тривогу у зв'язку з новиною про те, що жителя США Віллі Джозефа Кансела було вбито в ході війни Росії проти України на боці українських сил.

Про це повідомляє CNN.

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"Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину", – сказав Байден журналістам у Білому домі під час зустрічі.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі раніше висловила співчуття сім'ї Кансела та заявила, що уряд США офіційно не підтвердив його смерть, застерігаючи американців від поїздок до України з будь-якої причини.

Кансела було вбито раніше, борючись на боці українських сил, журналістам повідомили члени родини Кансела. 22-річний Джозеф Кансел, колишній морський піхотинець США. За словами його матері, добровольцем вирушив воювати в Україну проти Російської Федерації.

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Вдова військовослужбовця підтвердила загибель чоловіка в Україні. "Він вирушив туди, бажаючи допомогти людям, він завжди відчував, що це його головна життєва місія... Мій чоловік був дуже сміливим та героєм", – сказала вона.

Арестович спрогнозував, коли закінчиться наступ РФ

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія намагатиметься наступати на окремі території України до Нового року

"За два, максимум три тижні активна фаза загасає. Вони до 9 травня оголошують якісь проміжні перемоги, кажуть, що завдання виконане, і пропонують вступити в переговори... Росія спробує накопичити ще резерви, щоб періодично робити якийсь напівнаступ. І десь до кінця серпня вони можуть спробувати ще кудись там наступати. Це буде як операція на сході, а то ще й менша за масштабом", – сказав Арестович.

Якщо наступ улітку провалиться, то РФ спробує ще нагромадити сили і в жовтні вчинить новий наступ.

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Дані на 10:00 29 квітня
1
Особовий склад 23 000
Особовий склад
2
Літаки 189
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 986
Танки
5
ББМ 2418
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6
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