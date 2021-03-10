Глава Госдепа обсудит новые санкции против "Северного потока – 2" с конгрессменами

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен готов продолжить обсуждение с конгрессменами возможных новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток – 2".

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Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает "Голос Америки".

В среду Блинкен планирует принять участие в заседании Комитета по иностранным делам Палаты представителей, где среди многих других, с большой вероятностью обсудят и этот вопрос.

Прайс подчеркнул, что администрация Байдена по-прежнему намерена препятствовать завершению строительства "Северного потока – 2".

"Президент Байден назвал это плохой сделкой, разделяющей Европу. У госсекретаря, уверен, завтра будет возможность продолжить обсуждение этого вопроса с законодателями. Он ценит их понимание вопроса и обратную связь по этой и по всем другим проблемам, с которыми мы сталкиваемся", – отметил он.

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В то же время официальный представитель Госдепа напомнил, что следующий отчет с перечислением компаний и судов, помогающих России окончить прокладку газопровода по дну Балтийского моря, будет представлен Конгрессу в мае.

Напомним, ранее члены Конгресса США направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с требованием поскорее ввести новые санкции против газопровода "Северный поток – 2". Представителей Конгресса беспокоит то, как администрация президента Джо Байдена воплощает в жизнь план по введению санкций.

Мы также писали, что в феврале Министерство финансов США расширило санкции в отношении России – в черный список попали компания "КВТ-РУС" и принадлежащее ей судно-трубоукладчик "Фортуна".

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