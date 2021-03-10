Глава Держдепу обговорить нові санкції проти "Північного потоку – 2" з конгресменами

У Байдена як і раніше проти будівництва російського газопроводу

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен готовий продовжити обговорення з конгресменами можливих нових санкцій стосовно російського газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає "Голос Америки".

У середу Блінкен планує взяти участь у засіданні Комітету у закордонних справах Палати представників, де серед багатьох інших з великою ймовірністю обговорять і це питання.

Прайс підкреслив, що адміністрація Байдена як і раніше має намір перешкоджати завершенню будівництва "Північного потоку – 2".

"Президент Байден назвав це поганою угодою, що розділяє Європу. У держсекретаря, впевнений, завтра буде можливість продовжити обговорення цього питання із законодавцями. Він цінує їх розуміння питання і зворотний зв'язок з цієї та з усіх інших проблем, з якими ми стикаємося", – зазначив він.

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Водночас офіційний представник Держдепу нагадав, що наступний звіт з перерахуванням компаній і суден, які допомагають Росії закінчити прокладку газопроводу по дну Балтійського моря, буде представлений Конгресу в травні.

Нагадаємо, раніше члени Конгресу США направили лист держсекретареві Ентоні Блінкену з вимогою швидше ввести нові санкції проти газопроводу "Північний потік – 2". Представників Конгресу турбує те, як адміністрація президента Джо Байдена втілює в життя план зі впровадження санкцій.

Ми також писали, що в лютому Міністерство фінансів США розширило санкції стосовно Росії- до чорного списку потрапили компанія "КВТ-РУС" і судно-трубоукладач "Фортуна", що належить їй.

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