Главная слабость – недвижимость: чем владеет и сколько зарабатывает Джо Байден

Ранее Байден зарабатывал на публичных выступлениях, книгах и работе в университете, но все его имущество – мизер по сравнению с состоянием Трампа и Путина

Джо Байден. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обнародовал свою налоговую декларацию за 2020 год и, как оказалось, за последний год он несколько обеднел. Имущество в декларациях американцы не указывают, однако известно, что глава Белого дома любит недвижимость.

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Чем владеет 46-й американский президент и какое у него состояние, выяснила Елена Кук для новостей "Сегодня".

Обнародовать свои доходы в день налогов – для американских президентов уже традиция. Ежегодно со времен Уотергейтского скандала 1972 года, когда в коррупции разоблачили президента Никсона, декларации гарантов публикуют на сайте Белого дома. Нарушил это правило только 45-й президент Дональд Трамп.

Байден решил не повторять за предшественником.

"Сегодня – день налогов! Никто не любит их платить, я знаю. Но, как говорил мой отец, – это маленькая цена, которую мы платим, чтобы жить в этой стране", – заявил он.

Президент и первая леди подали декларацию о налоге на прибыль совместно и сообщили о скорректированном федеральным бюджетом валовом доходе в 607 336 долларов. Байдены заплатили 157 414 долларов федерального налога на прибыль, а их эффективная федеральная ставка налога на прибыль в 2020 году составила 25,9 процента.

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Это данные о заработанном в прошлом году. Прибыли Байдена в 2020-м против 2019-го уменьшились почти на треть.

В общем состояние 46-го президента США американские СМИ оценивают в 23 миллионов долларов. При этом большинство денег Байдена вложены в недвижимость – это его слабость.

Видео: Сегодня

Недвижимость Байденов

Одно из самых роскошных поместий Байденов – двухэтажный особняк колониальных времен в Уилмингтоне, штат Делавэр. Сейчас его стоимость достигает 2 миллионов долларов. Во время своего вицепрезидентства Байден сдавал его в аренду ФБР за более чем две тысячи долларов в месяц.

В 2017 году семья Байдена приобрела еще одно имение. Теперь уже на берегу Атлантического океана – тоже в родном Делавэре. Это трехэтажный дом с шестью спальнями, пятью туалетами и придомовой территорией. Заплатили за него Байдены почти 2,5 миллиона долларов.

Последние годы перед президентством Джозефа Байдена супруги жили в имении григорианской эпохи в штате Вирджиния. Здесь было 5 спален, тренажерный зал, сауна и паркинг на 20 автомобилей. Правда, этой недвижимостью Байдены не владели, а арендовали, выкладывая ежемесячно по 20 000 долларов.

"Вы все меня хорошо знаете. Я всегда говорю: я принадлежу к среднему классу. Меня так и называют – Джо из среднего класса", – любит повторять президент.

Самые богатые президенты

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Ранее Байден объяснял, что в основном свою прибыль получал от публичных выступлений, продажи книг и работы в университете. Но даже все его имущество – мизер по сравнению с состоянием предшественника – Дональда Трампа. 45-й президент и бывший бизнесмен владел капиталом более чем в три миллиарда долларов, и это не считая элитную недвижимость.

Вторым самым богатым президентом США после Трампа был 35-й гарант конституции – Джон Кеннеди. Он происходил из состоятельной семьи. Его пиковый капитал составлял более миллиарда долларов.

Третьим по сумме доходов считают Джорджа Вашингтона. Первый президент США имел более полумиллиарда долларов состояния.

Однако даже самые богатые президенты США не сравнятся доходами с Владимиром Путиным. При этом задекларировал он смешные 130 тыс. долларов заработка 2020 года, а из автомобилей – "Ниву", две "Волги" и прицеп "Скиф", а также одну квартиру с гаражом. Тогда как мировые аналитики оценивают состояние хозяина Кремля в более 200 млрд долларов.