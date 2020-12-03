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Google обвиняют в слежке и давлении на сотрудников

3 декабря, 15:35

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

В Национальном управлении по трудовым отношениям говорят – из-за попыток создать профсоюз

Национальное управление по трудовым отношениям США (NLRB) обвинило Google в слежке за сотрудниками, незаконных увольнениях и попытках помешать им создать профсоюз.

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Об этом сообщает CNBC.

По данным NLRB, Google неоднократно и незаконно следил за сотрудниками. Кроме того, в Национальном управленим обвиняют компанию в незаконном увольнении нескольких работников – тоже из-за попытки объединиться в профсоюз.

Сам Google обвинения ведомства отрицает и утверждает, что поддерживает права сотрудников. А открытые дискуссии и уважительные дебаты в компании "всегда были частью культуры".

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"Мы гордимся нашей культурой и намерены защищать ее от попыток отдельных лиц подорвать ее, в частности, за счет нарушения политики безопасности и внутренних систем", – говорится в комментарии компании.

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В NLRB ждут ответа от Google до 16 декабря. Слушания по этому делу запланированы в Сан-Франциско, где находится штаб-квартира компании, на 12 апреля 2021 года.

Напомним, Министерство юстиции США обвинило к Google в нечестной конкуренции и 20 октября подало на компанию в суд.

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США профсоюз Google
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