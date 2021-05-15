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Хакерская группировка, атаковавшая трубопровод в США, закрылась

15 мая, 10:45

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Группу DarkSide подозревают в связях с Россией, хотя США не торопятся обвинять в атаке высшее руководство страны

/ Фото: Getty Images

Хакерская группировка DarkSide, обвиняемая в атаке на трубопровод Colonial Pipeline в США, объявила о своем закрытии.

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Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на компании по кибербизопасности FireEye и Intel 471, хакеры сообщили, что потеряли доступ к инфраструктуре, используемой для работы, а также пожаловались на давление со стороны госорганов США.

Однако, эксперты не исключают воссоединение хакеров под другим именем.

Хакеры атаковали системы Colonial Pipeline еще 7 мая с помощью программы-вымогателя – они скачали и зашифровали почти 100 Гб данных. Выведенные из сети системы оказались критически важными для работы трубопровода, поэтому все связанные с ним операции остановились. По этой "трубе" бензин, дизельное и реактивное топливо поставляют аж в 18 штатов.

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Хакерская группировка, атаковавшая трубопровод в США, закрылась
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Более подробно мы рассказывали в материале Российский след, режим ЧС и цены на нефть. Все о хакерской атаке на крупнейший трубопровод США.

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Позже СМИ сообщили, что киберпреступникам заплатили 5 млн долларов в биткоинах, чтобы восстановить работу трубопровода.

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