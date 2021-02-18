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Хакеры из КНДР пытались украсть в США 1,3 млрд долларов: при чем тут Россия

18 февраля, 02:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Киберпреступники атаковали как банки, так и киностудии

Власти Соединенных Штатов обвиняют троих хакеров из Северной Кореи (КНДР) в крупных множественных кибератаках на американские компании с целью завладения деньгами и криптовалютой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

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Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

В Минюсте отмечают, что кибератаки были направлены как на банки, так и голливудские киностудии.

В обвинительном заключении утверждается, что 31-летний Джон Чан Хек, 27-летний Ким Ир и 36-летний Пак Джин Хек ранее работали в военной разведке КНДР.

В Соединенных Штатах хакеры в частности совершили в 2014 года атаку на Sony Pictures Entertainment за производство фильма "Интервью", в котором изображено убийство лидера Северной Кореи.

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"Боевики Северной Кореи, которые используют клавиатуру, а не оружие, крадут цифровые кошельки с криптовалютой вместо мешков с наличными – крупнейшие в мире грабители национальных государств 21 века", – заявил помощник генпрокурора США Джон Демерс.

Россия и Китай в доле?

По информации ФБР, трое предполагаемых хакеров предположительно находятся на территории Северной Кореи, но время от времени их размещали и в других странах – в том числе в Китае и России.

Напомним, хакеры из Северной Кореи также пытались взломать серверы компании Pfizer, чтобы заполучить данные о COVID-вакцине.

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Россия Китай США банки КНДР хакеры киностудии кибератака
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