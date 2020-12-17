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Хакеры совершили масштабную кибератаку на правительственные структуры США

17 декабря, 06:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для расследования взлома создали координационную группу

В США хакеры атаковали правительственные структуры. Кибератака затронула Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI).

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Об этом говорится в совместном заявлении структур.

"Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула сети внутри федерального правительства", – говорится в заявлении.

Отмечается, что для расследования взлома сформирована единая координационная группа по кибербезопасности (UCG).

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что хакеры, которые предположительно работают на российское правительство, совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям.

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Также мы писали о том, что хакеры получили доступ к информации о вакцине против коронавируса от Moderna, которую компания-разработчик передала Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA).

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США правительство хакеры
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