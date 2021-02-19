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Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg

19 февраля, 01:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Его состояние составляет 199,9 миллиардов долларов

Американский бизнесмен и создатель Tesla Илон Маск, недавно подорвавший курс неизвестной ему криптовалюты, возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

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Как сообщает издание, сейчас его состояние составляет 199,9 миллиардов долларов.

В этом месяце SpaceX привлекла еще 850 миллионов долларов США от группы инвесторов во главе с Sequoia Capital.

Согласно индексу, компания оценивается в 74 миллиарда долларов, что на 60% больше, чем в августе. Это помогло увеличить чистый доход Маска примерно на 11 миллиардов долларов.

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Так Маск вновь обошел в списке миллиардеров главу корпорации Amazon Джеффа Безоса.

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Недавно младший брат основателя и гендиректора Tesla Inc Илона Маска, Кимбал, продал порядка 30 тысяч акций компании на сумму 25,6 млн долларов.

К слову, в прошлом году компания Tesla установила новый рекорд продаж – в 2020-м купили 499 550 электрокаров этой марки, что на 36% больше, чем годом ранее.

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